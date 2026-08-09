«Краснодар» после первого тайма обыгрывает «Спартак»

«Краснодар» после первого тайма на выезде обыгрывает «Спартак» в матче 3-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 2-й минуте открыл форвард красно-белых Манфред Угальде. Спустя три минуты Лукас Оласа сравнял счет, а через еще пять минут Жоау Батчи вывел «быков» вперед.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.