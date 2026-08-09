Семак объяснил уход в подтрибунное помещение во время матча против «Родины»: «По личным причинам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, с чем связан его уход в подтрибунное помещение во время матча 3-го тура РПЛ против «Родины» (1:2).

«По личным причинам. Ни с чем конкретным», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» с 6 очками занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре петербуржцы дома сыграют с московским «Динамо». Встреча пройдет 16 августа и начнется в 14.30 по московскому времени.