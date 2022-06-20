В «Нижнем Новгороде» объяснили причины ухода Кержакова

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб решил не продлевать контракт с Александром Кержаковым и пригласить на его место Михаила Галактионова.

— Да, Александр Анатольевич сумел выполнить поставленную задачу и занять одиннадцатое место, — сказал Измайлов. — Причем этого удалось добиться с одним из самых маленьких бюджетов в лиге. За это руководство и болельщики ему очень благодарны. Но, думая о том, как сделать качественный шаг вперед, мы понимали, что необходимы перемены. И прежде всего в концепции привлечения молодых игроков, построения команды, перемен в работе с ней, которые бы позволили без срывов пройти весь сезон и уверенно чувствовать себя в его концовке.

Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Команда под его руководством заняла 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22 с 33 очками в 30 матчах.

16 июня нижегородский клуб объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба. Его место занял Михаил Галактионов, который будет совмещать работу в команде и в молодежной сборной России.

Полное интервью Равиля Измайлова «СЭ» здесь