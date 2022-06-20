Билялетдинов отреагировал на информацию о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Спартак».

«Сейчас Бакаев «отчалил» из «Спартака», плюс на фланге могут использовать Мозеса и Промесом. Плюс есть Хлусевич с Пруцевым и Наиль Умяров. Как мне кажется, Зиньковский — это замена Зелимхану. Но реализует ли он себя в «Спартаке» — это вопрос. Антону сейчас 26 лет. Когда как не сейчас выходить на свой пик? Хотя Самара в минувшем сезоне оказалась в турнирной таблице выше «Спартака». Зиньковский решил пойти на понижение, получается. Зато он с сильными партнерами сможет быстрее прогрессировать», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне хавбек забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Крылья Советов» заняли восьмое место в чемпионате России-2021/22. «Спартак» расположился на 10-й строчке.