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Билялетдинов отреагировал на информацию о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Спартак».

«Сейчас Бакаев «отчалил» из «Спартака», плюс на фланге могут использовать Мозеса и Промесом. Плюс есть Хлусевич с Пруцевым и Наиль Умяров. Как мне кажется, Зиньковский — это замена Зелимхану. Но реализует ли он себя в «Спартаке» — это вопрос. Антону сейчас 26 лет. Когда как не сейчас выходить на свой пик? Хотя Самара в минувшем сезоне оказалась в турнирной таблице выше «Спартака». Зиньковский решил пойти на понижение, получается. Зато он с сильными партнерами сможет быстрее прогрессировать», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне хавбек забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Крылья Советов» заняли восьмое место в чемпионате России-2021/22. «Спартак» расположился на 10-й строчке.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-spartak-zinkovskiy-reshil-poyti-na-ponizhenie
Антон Зиньковский
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
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