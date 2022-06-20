Осинькин заявил, что Глушенков пока не прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с полузащитником Максимом Глушенковым.

«Глушенков пока не прибыл к команде на сборы, но все может быть. Ждем ли его? Не отвечаю на эти вопросы», — сказал Осинькин «СЭ».

Прошлый сезон Глушенков, принадлежащий «Спартаку», выступал в «Крыльях» на правах аренды.

Полузащитник провел 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами.