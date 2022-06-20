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Сегодня, 10:48

Осинькин заявил, что Глушенков пока не прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с полузащитником Максимом Глушенковым.

«Глушенков пока не прибыл к команде на сборы, но все может быть. Ждем ли его? Не отвечаю на эти вопросы», — сказал Осинькин «СЭ».

Прошлый сезон Глушенков, принадлежащий «Спартаку», выступал в «Крыльях» на правах аренды.

Полузащитник провел 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
Максим Глушенков
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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Динамо – Сочи
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Краснодар – Ахмат
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Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

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Зенит

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Краснодар

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