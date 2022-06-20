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Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Отставка Кержакова? Мы понимали, что необходимы перемены»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Интервью с Равилем Измайловым.

— Обычно с тренером расстаются, когда он проваливает сезон, поэтому смена тренерского штаба Александра Кержакова, сохранившего команду в РПЛ, вызвала такой всплеск недоумения. Что же послужило толчком к принятию такого решения?

— Попробую объяснить. Да, Александр Анатольевич сумел выполнить поставленную задачу и занять одиннадцатое место. Причем этого удалось добиться с одним из самых маленьких бюджетов в лиге. За это руководство и болельщики ему очень благодарны. Но, думая о том, как сделать качественный шаг вперед, мы понимали, что необходимы перемены. И прежде всего в концепции привлечения молодых игроков, построения команды, перемен в работе с ней, которые позволили бы без срывов пройти весь сезон и уверенно чувствовать себя в его концовке.

Александр Кержаков. «Нижний Новгород» подтвердил, что Александр Кержаков покинул должность главного тренера команды

— Не меньшее удивление, чем расставание с Кержаковым, вызвало и то, что его сменил Михаил Галактионов, больше известный по работе с молодежью. Не подумывали о приглашении кого-то из иностранных тренеров?

— Мы хоть и стараемся идти в ногу со временем, но в данном случае рассматривали кандидатуры только отечественных тренеров или специалистов из ближнего зарубежья. Долго анализировали, обсуждали самые разные варианты, и в итоге выбор пал на Галактионова. Да, он молодой специалист, но у него уже есть опыт работы на европейском уровне вместе с молодежной сборной России. В свое время проходил стажировку в «Аяксе», ПСВ, «Фейеноорде», «Лансе», внимательно следит за всем происходящим в мировом футболе, изучает все новое в развитии игры. Все это он стремится применять в своей работе.

— Недавно Вячеслав Колосков, комментируя приход Галактионова в ваш клуб, заметил, что его главный недостаток — отсутствие опыта работы на таком уровне.

— Мы это тоже учитывали. Хотя об Игоре Осинькине, который сейчас на слуху, до прихода в «Крылья Советов» мало что знали. Да и Александр Сторожук, возглавивший недавно «Краснодар», до этого не тренировал в высшем дивизионе. А Галактионов, пусть и не так долго, но успел поработать в «Ахмате», привить команде узнаваемый стиль игры. Кстати, для Кержакова «Нижний Новгород» тоже стал первой командой на таком уровне.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Михаил Галактионов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вы понимаете, какой видит Галактионов будущую игру вашего клуба?

— За несколько тренировок определить это не смог бы даже самый опытный специалист. Но из разговоров с Михаилом Михайловичем чувствуется, что он тяготеет к футболу с акцентом на атаку и навязыванием сопернику своей манеры игры. Но обещать болельщикам, что в каждом матче все будет именно так, несерьезно. Ведь понятно, что тактика выездной игры с «Зенитом» или «Спартаком» может быть совсем иной. И она будет подбираться тренерским штабом с учетом сильных и слабых сторон противника. В любом случае, уверены, наша команда сумеет показать интересный футбол в каждой игре.

— Кто вошел в тренерский штаб Галактионова?

— Олег Левин — старший тренер нашей команды, Кирилл Жинкин — старший тренер по физической подготовке, а также опытный специалист по аналитической работе Владимир Савченко. Галактионов работает с ними в молодежной сборной и полностью им доверяет. При этом в тренерском штабе остаются тренеры Антон Хазов, Дмитрий Полянин, молодой и развивающийся тренер-аналитик Андрей Анкудимов, а также тренер вратарей Валерий Клейменов.

— То, что Галактионов будет совмещать работу в клубе и в молодежной сборной, опасений не вызывает?

— Нет. По нынешним временам молодежная сборная не будет иметь прежней нагрузки. Думаем, что совмещение никак не навредит работе в клубе. А то, что Михаил Михайлович продолжит с особым вниманием следить за ростом нашей молодежи и будет в курсе ее уровня подготовки, как в своей команде, так и в командах соперников, только плюс для тренера и сборной.

— Какие перемены уже произошли в составе команды?

— На данный момент команду уже точно покинули Иван Миладинович, Ричлорд Эннин, у которых закончились сроки аренды, а также Денис Ткачук. Костяк команды сохранится. Новичками клуба стали нападающий из «Уфы» Вячеслав Кротов и полузащитник Дмитрий Рыбчинский, который арендован у «Локомотива». Поиск усиления состава продолжается.

— Не секрет, что многое в этом процессе зависит от возможностей. В каком финансовом состоянии вступаете в новый сезон?

— В более уверенном, чем год назад. Произошло это благодаря партнерству со спонсором, которому, так же как и нам, интересно, чтобы клуб рос, развивался и двигался вперед. И сотрудничество с ним даст возможность не перекладывать свои материальные проблемы на плечи болельщиков и областного бюджета. Что касается болельщиков, особенно тех, кого называют активными, пользуясь случаем, сообщу им, что цены на абонементы и билеты для них мы повышать не будем.

— Что в ближайших планах команды?

— Участие в предсезонном турнире, в котором мы стартуем в Санкт-Петербурге встречей с «Зенитом» 21 июня. Затем 1 и 4 июля сыграем в Москве с «Сочи» и ЦСКА. Также мы планируем 9 июля перед началом чемпионата дома провести контрольную встречу с «Акроном».

— С какими задачами вступаете в новый сезон?

— Главное — прочно и уверенно закрепиться в премьер-лиге, не затягивая исход сезона до заключительных туров. Очень важна для нас поддержка зрителей, для которых мы строим команду, способную своей игрой завоевывать еще большую любовь наших болельщиков.

Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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