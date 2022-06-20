Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Отставка Кержакова? Мы понимали, что необходимы перемены»

Интервью с Равилем Измайловым.

— Обычно с тренером расстаются, когда он проваливает сезон, поэтому смена тренерского штаба Александра Кержакова, сохранившего команду в РПЛ, вызвала такой всплеск недоумения. Что же послужило толчком к принятию такого решения?

— Попробую объяснить. Да, Александр Анатольевич сумел выполнить поставленную задачу и занять одиннадцатое место. Причем этого удалось добиться с одним из самых маленьких бюджетов в лиге. За это руководство и болельщики ему очень благодарны. Но, думая о том, как сделать качественный шаг вперед, мы понимали, что необходимы перемены. И прежде всего в концепции привлечения молодых игроков, построения команды, перемен в работе с ней, которые позволили бы без срывов пройти весь сезон и уверенно чувствовать себя в его концовке.

— Не меньшее удивление, чем расставание с Кержаковым, вызвало и то, что его сменил Михаил Галактионов, больше известный по работе с молодежью. Не подумывали о приглашении кого-то из иностранных тренеров?

— Мы хоть и стараемся идти в ногу со временем, но в данном случае рассматривали кандидатуры только отечественных тренеров или специалистов из ближнего зарубежья. Долго анализировали, обсуждали самые разные варианты, и в итоге выбор пал на Галактионова. Да, он молодой специалист, но у него уже есть опыт работы на европейском уровне вместе с молодежной сборной России. В свое время проходил стажировку в «Аяксе», ПСВ, «Фейеноорде», «Лансе», внимательно следит за всем происходящим в мировом футболе, изучает все новое в развитии игры. Все это он стремится применять в своей работе.

— Недавно Вячеслав Колосков, комментируя приход Галактионова в ваш клуб, заметил, что его главный недостаток — отсутствие опыта работы на таком уровне.

— Мы это тоже учитывали. Хотя об Игоре Осинькине, который сейчас на слуху, до прихода в «Крылья Советов» мало что знали. Да и Александр Сторожук, возглавивший недавно «Краснодар», до этого не тренировал в высшем дивизионе. А Галактионов, пусть и не так долго, но успел поработать в «Ахмате», привить команде узнаваемый стиль игры. Кстати, для Кержакова «Нижний Новгород» тоже стал первой командой на таком уровне.

Михаил Галактионов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вы понимаете, какой видит Галактионов будущую игру вашего клуба?

— За несколько тренировок определить это не смог бы даже самый опытный специалист. Но из разговоров с Михаилом Михайловичем чувствуется, что он тяготеет к футболу с акцентом на атаку и навязыванием сопернику своей манеры игры. Но обещать болельщикам, что в каждом матче все будет именно так, несерьезно. Ведь понятно, что тактика выездной игры с «Зенитом» или «Спартаком» может быть совсем иной. И она будет подбираться тренерским штабом с учетом сильных и слабых сторон противника. В любом случае, уверены, наша команда сумеет показать интересный футбол в каждой игре.

— Кто вошел в тренерский штаб Галактионова?

— Олег Левин — старший тренер нашей команды, Кирилл Жинкин — старший тренер по физической подготовке, а также опытный специалист по аналитической работе Владимир Савченко. Галактионов работает с ними в молодежной сборной и полностью им доверяет. При этом в тренерском штабе остаются тренеры Антон Хазов, Дмитрий Полянин, молодой и развивающийся тренер-аналитик Андрей Анкудимов, а также тренер вратарей Валерий Клейменов.

— То, что Галактионов будет совмещать работу в клубе и в молодежной сборной, опасений не вызывает?

— Нет. По нынешним временам молодежная сборная не будет иметь прежней нагрузки. Думаем, что совмещение никак не навредит работе в клубе. А то, что Михаил Михайлович продолжит с особым вниманием следить за ростом нашей молодежи и будет в курсе ее уровня подготовки, как в своей команде, так и в командах соперников, только плюс для тренера и сборной.

— Какие перемены уже произошли в составе команды?

— На данный момент команду уже точно покинули Иван Миладинович, Ричлорд Эннин, у которых закончились сроки аренды, а также Денис Ткачук. Костяк команды сохранится. Новичками клуба стали нападающий из «Уфы» Вячеслав Кротов и полузащитник Дмитрий Рыбчинский, который арендован у «Локомотива». Поиск усиления состава продолжается.

— Не секрет, что многое в этом процессе зависит от возможностей. В каком финансовом состоянии вступаете в новый сезон?

— В более уверенном, чем год назад. Произошло это благодаря партнерству со спонсором, которому, так же как и нам, интересно, чтобы клуб рос, развивался и двигался вперед. И сотрудничество с ним даст возможность не перекладывать свои материальные проблемы на плечи болельщиков и областного бюджета. Что касается болельщиков, особенно тех, кого называют активными, пользуясь случаем, сообщу им, что цены на абонементы и билеты для них мы повышать не будем.

— Что в ближайших планах команды?

— Участие в предсезонном турнире, в котором мы стартуем в Санкт-Петербурге встречей с «Зенитом» 21 июня. Затем 1 и 4 июля сыграем в Москве с «Сочи» и ЦСКА. Также мы планируем 9 июля перед началом чемпионата дома провести контрольную встречу с «Акроном».

— С какими задачами вступаете в новый сезон?

— Главное — прочно и уверенно закрепиться в премьер-лиге, не затягивая исход сезона до заключительных туров. Очень важна для нас поддержка зрителей, для которых мы строим команду, способную своей игрой завоевывать еще большую любовь наших болельщиков.