Генеральный директор «Локомотива» заявил, что команда не добрала очков в матче против «Ростова»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко оценил игру команды в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

— Я считаю, что мы не добрали очков сегодня. В чем причина? Это связано с игрой команды. Но есть много положительных моментов в нашей игре.

— Вы верите в то, что все легионеры останутся?

— Каждый легионер может уйти. Но на данный момент все хотят играть здесь