Баринов: «Про «Валенсию» не вброс, там реально есть интерес»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подтвердил, что к нему есть интерес со стороны «Валенсии».

— Я говорил, что про «Валенсию» не вброс, там реально есть интерес. Я лично ни с кем не общался, но агент общался.

— Сентябрь уже близится. Как думаете, сыграете со сборной?

— Я спрашивал. Ну не у Георгиевича спрашивал. Говорили мне, что договариваются. Дай бог, будет и сыграем с кем-нибудь.

В минувшем сезоне РПЛ 25-летний игрок сыграл за красно-зеленых 23 матча, в которых отдал две голевые передачи.

Контракт Баринова с «Локомотивом» действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 11 миллионов евро.