Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:11

Баринов: «Про «Валенсию» не вброс, там реально есть интерес»

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подтвердил, что к нему есть интерес со стороны «Валенсии».

— Я говорил, что про «Валенсию» не вброс, там реально есть интерес. Я лично ни с кем не общался, но агент общался.

— Сентябрь уже близится. Как думаете, сыграете со сборной?

— Я спрашивал. Ну не у Георгиевича спрашивал. Говорили мне, что договариваются. Дай бог, будет и сыграем с кем-нибудь.

В минувшем сезоне РПЛ 25-летний игрок сыграл за красно-зеленых 23 матча, в которых отдал две голевые передачи.

Контракт Баринова с «Локомотивом» действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 11 миллионов евро.

Дмитрий Баринов
ФК Валенсия
ФК Локомотив (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
ЦСКА – лидер, но вряд ли надолго, «Зенит» что-то знает, «Спартаку» отдают долги, «Торпедо» тонет. Главные выводы после 2-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Баринов — о конкуренции с «Зенитом»: «Давайте посмотрим хотя бы после первого круга»
Керк — о матче с «Ростовом»: «Сегодня были неоднозначные решения со стороны арбитров»
«Локомотив» подал иск в ФИФА на «Аталанту» по выплатам за Миранчука
Дмитрий Баринов считает, что Иван Игнатьев сможет реанимировать карьеру в «Локомотиве»
Генеральный директор «Локомотива» заявил, что команда не добрала очков в матче против «Ростова»
Агент Баринова ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Валенсию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Баринова ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Валенсию»

Генеральный директор «Локомотива» заявил, что команда не добрала очков в матче против «Ростова»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости