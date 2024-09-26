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Генеральный директор «Крыльев Советов» опроверг слухи об отставке Осинькина и назначении Игнашевича

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев опроверг слухи о возможной отставке главного тренера команды Игоря Осинькина и назначении вместо него Сергея Игнашевича.

25 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что самарцы в ближайшее время объявят об увольнении Осинькина и назначат Игнашевича новым главным тренером.

«ПФК «Крылья Советов» обычно не комментирует различные слухи, распространяемые всезнающими «экспертами», но сейчас считаем важным заявить, что ни я как генеральный директор, ни мои заместители по спортивным вопросам не ведут переговоры ни с Игнашевичем, ни с его штабом о назначении в «Крылья Советов». Клуб и команда во главе с Игорем Витальевичем полностью сосредоточены на ближайшей игре, мы призываем всех болельщиков не реагировать на провокации, которые появляются в ряде СМИ и различных Telegram-каналах», — приводит Championat.com слова Андреева.

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. В сезоне-2024/25 самарцы провели 13 матчей во всех турнирах, одержали 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

Команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в 9 играх. В FONBET Кубке России «Крылья Советов» идут на последнем, четвертом месте в группе A пути РПЛ, самарцы проиграли все 4 матча в турнире.

Сергей Игнашевич. Кажется, Игнашевич заменит Осинькина в «Крыльях». Хотя в клубе все отрицают (пока)

Источник: Championat.com
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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