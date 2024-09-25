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Источник: «Крылья Советов» сменят Осинькина на Игнашевича в октябре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин покинет свой пост, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, клуб расстанется с 59-летним специалистом после матча против «Локомотива» в 11-м туре РПЛ, который состоится 6 октября. Перед этим самарцы сыграют с «Химками» в 10-м туре РПЛ (29 сентября) и махачкалинским «Динамо» (2 октября) в FONBET Кубке России.

Кроме того, сообщается, что новым главным тренером «Крыльев» после ухода Осинькина станет Сергей Игнашевич.

«Крылья Советов» (10 очков) после 9 туров занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://t.me/karpinside/33466
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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