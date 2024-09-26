Вратарь Крицюк о травме колена: «Я подписал контракт с «Зенитом», а через четыре дня на тренировке колено хрустнуло»

Бывший вратарь «Зенита» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» рассказал о серьезной травме колена, полученной в 2021 году в питерском клубе.

— Я подписал контракт, прошел медосмотр, а через четыре дня на тренировке колено хрустнуло. Появились болевые ощущения. Но я надеялся, что за выходные все пройдет...

— А на самом деле?

— В восстановлении мне часто помогает отец, он по образованию спортивный врач и остеопат. В этот раз — тоже: после его работы отек спал, но боль осталась, хоть и в меньшем объеме. После выходных я сказал доктору ["Зенита"] и тренеру вратарей Юрию Жевнову, что произошло на прошлом занятии. Мы видоизменили тренировочный процесс, потому что я не мог работать в обычном для себя режиме.

В тот момент до конца не понимал, насколько все серьезно. Сказалось и то, что я только пришел в команду — на меня рассчитывали как на первого номера. Мне хотелось показать свой максимум и на занятиях, и в играх. Первый матч был против «Ахмата». Второй — с «Челси» в Лиге чемпионов, где, понятное дело, мне очень хотелось сыграть и не подвести людей, клуб, болельщиков. С этого все и началось...

Крицюк выступал за «Зенит» в сезоне-2021/22. Вратарь провел за клуб 11 матчей и пропустил 15 мячей.