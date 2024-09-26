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Вратарь Крицюк о травме колена: «Я подписал контракт с «Зенитом», а через четыре дня на тренировке колено хрустнуло»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» рассказал о серьезной травме колена, полученной в 2021 году в питерском клубе.

— Я подписал контракт, прошел медосмотр, а через четыре дня на тренировке колено хрустнуло. Появились болевые ощущения. Но я надеялся, что за выходные все пройдет...

— А на самом деле?

— В восстановлении мне часто помогает отец, он по образованию спортивный врач и остеопат. В этот раз — тоже: после его работы отек спал, но боль осталась, хоть и в меньшем объеме. После выходных я сказал доктору ["Зенита"] и тренеру вратарей Юрию Жевнову, что произошло на прошлом занятии. Мы видоизменили тренировочный процесс, потому что я не мог работать в обычном для себя режиме.

В тот момент до конца не понимал, насколько все серьезно. Сказалось и то, что я только пришел в команду — на меня рассчитывали как на первого номера. Мне хотелось показать свой максимум и на занятиях, и в играх. Первый матч был против «Ахмата». Второй — с «Челси» в Лиге чемпионов, где, понятное дело, мне очень хотелось сыграть и не подвести людей, клуб, болельщиков. С этого все и началось...

Станислав Крицюк. «С приходом Шалимова у меня началась депрессия». Откровенный Крицюк — о конфликте с Галицким, травмах и «Зените»

Крицюк выступал за «Зенит» в сезоне-2021/22. Вратарь провел за клуб 11 матчей и пропустил 15 мячей.

Станислав Крицюк
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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 - : -
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