Генеральный директор «Динамо» Пивоваров рассказал о травме полузащитника Норманна

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о травме полузащитника Матиаса Норманна, котрую футболист получил в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) и прокомментировал информацию о возможной смене гражданства полузащитником Арсеном Захаряном.

— У Норманна вывих плеча.

— Смена гражданства Захаряном на армянское?

— Я ничего не слышал.

«Динамо» прервало серию из трех поражений подряд и остается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ (17 очков).

В следующем туре «Динамо» 15 октября на своем поле примет «Оренбург».