Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

8 октября, 19:02

ЦСКА — «Динамо»: почему Левников не удалил динамовца Паршивлюка?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
ЦСКА — «Динамо».
ЦСКА — «Динамо».
ЦСКА — «Динамо».
ЦСКА — «Динамо».
ЦСКА — «Динамо».
1/5

На 90-й минуте матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (1:1) арбитр Кирилл Левников ошибочно не зафиксировал фол Сергея Паршивлюка на Хорхе Карраскале, не назначил штрафной удар в опасной близости от ворот бело-голубых и не наказал их защитника желтой карточкой.

ЦСКА - "Динамо".
ЦСКА — «Динамо».

Об удалении Паршивлюка за лишение соперника явной возможности забить гол речи не шло, потому что такой возможности у Карраскаля не было. Он не владел мячом и не контролировал его.

ЦСКА - "Динамо".
ЦСКА — «Динамо».
ЦСКА - "Динамо".
ЦСКА — «Динамо».

А вот о нарушении правил говорить следует. Особенно если сравнить этот момент с эпизодом из кубкового матча «Ахмат» — «Ростов» (3:1), когда был назначен пенальти после случайного попадания Данилы Прохина рукой в лицо Ивану Олейникову.

Валерий Карпин. Удар игрока «Ростова» — фол, удар в голову ростовчанина — случайность. Карпин с этим согласен?

Департамент судейства РФС поддержал решение арбитров зафиксировать фол и наказать Прохина желтой карточкой и 11-метровым ударом, потому что единоборство произошло в штрафной площади.

ЦСКА - "Динамо".
ЦСКА — «Динамо».
Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Левников
64
33
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Соперники обвиняют Карлсена в неуважении и сдаются после первого хода
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Широков: «Качество игры в матче «Ростов» — «Краснодар» было невысоким, много брака»
Терюшков — об уходе из «Химок»: «Я остаюсь преданным болельщиком команды»
Семина в президенты «Локомотива»? «Спартак» — чемпион? Разочарование года? Интервью Генича
Промес: «Мы порвем ЦСКА в дерби!»
Колосков рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
Джикия избежал серьезной травмы и сыграет в дерби против ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йоканович объяснил, чего не хватило «Динамо» для победы над ЦСКА

Генеральный директор «Динамо» Пивоваров рассказал о травме полузащитника Норманна
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости