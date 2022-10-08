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8 октября, 19:03

Защитник ЦСКА Виллиан Роша: «Ничья — достаточно важный результат, мы прибавили очко в свою копилку»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Не то, чтобы мы упустила 2 очка, скорее в этой игре было два равные команды, которые сражались. Мы допустили ошибку, пропустили гол. Но ничья — достаточно важный результат, мы прибавили очко в свою копилку.

Мы играем дома, при своих трибунах, болельщиках. ЦСКА — огромный и великий клуб. Конечно, он должен играть с доминирующей позиции, поэтому мы пошли вперед. Совершили 2 непростительные ошибки в обороне, сейчас за эту тренировочную неделю надо исправить эти ошибки, чтобы в следующей игре такого не произошло», — сказал бразилец.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, подопечные Владимира Федотова набрали 24 очка.

«Динамо» прервало свою серию из трех поражений в РПЛ. Московский клуб занимает восьмую строчку с 17 очками.

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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 - : -
22.10 16:30
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 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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