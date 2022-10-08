Защитник ЦСКА Виллиан Роша: «Ничья — достаточно важный результат, мы прибавили очко в свою копилку»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Не то, чтобы мы упустила 2 очка, скорее в этой игре было два равные команды, которые сражались. Мы допустили ошибку, пропустили гол. Но ничья — достаточно важный результат, мы прибавили очко в свою копилку.

Мы играем дома, при своих трибунах, болельщиках. ЦСКА — огромный и великий клуб. Конечно, он должен играть с доминирующей позиции, поэтому мы пошли вперед. Совершили 2 непростительные ошибки в обороне, сейчас за эту тренировочную неделю надо исправить эти ошибки, чтобы в следующей игре такого не произошло», — сказал бразилец.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, подопечные Владимира Федотова набрали 24 очка.

«Динамо» прервало свою серию из трех поражений в РПЛ. Московский клуб занимает восьмую строчку с 17 очками.