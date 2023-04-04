Генеральный директор «Ахмата»: «В каждой игре стоит установка одержать победу»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» результаты команды в этом сезоне.

«Команда и спортсмены у нас честолюбивые. Руководство клуба настраивает команду на максимальный результат, идем от матча к матчу. Получилось сыграть вничью со «Спартаком» — довольны результатом. В каждом матче стоит установка одержать победу. Когда-то получается, когда-то нет. Это футбол, все может быть», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками после 21 тура.

Команда проведет следующий матч 8 апреля против «Урала». Начало — в 16.30 (мск).