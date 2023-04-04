Защитник «Сочи» Сиссако: «Бердыев верит в каждого игрока»

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Вся команда в восторге от победы над «Динамо»! Мы очень рано остались без основного голкипера — заработали красную карточку, но все равно парни не потеряли концентрацию и забили два важнейших мяча. Три очка — самое главное после матча с «Динамо».

Почему я так и не вышел на поле? Это решение тренера, которое не означает, что он не верит в меня. Курбан Бердыев верит в каждого игрока — все футболисты, если это необходимо, будут использовать свои шансы, выходить на поле и доказывать, на что они способны», — приводит слова Сиссако Sport24.

«Cочи» с 31 набранным очком занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.