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Сегодня, 11:40

Семин: «Абаскаль хорошо работает, сейчас «Спартак» напоминает романцевский период»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» оценил работу тренеров в нынешней РПЛ.

— Кто из тренеров РПЛ вам сейчас больше всего нравится?

— Сразу виден прогресс «Урала». Работа Виктора Гончаренко — одна из самых ярких. Абаскаль хорошо работает. Но хочется посмотреть завершение сезона. «Спартак» стал узнаваем, выбрал свое направление, и сейчас команда напоминает команду романцевского периода. Короткие передачи, даже забегания бывают. Плюс игроки растут — посмотрите, сколько игроков взяли в первую сборную.

Но тренеру дает оценку турнирная таблица. Когда в мае первенство закончится, тогда и оценим. Для «Спартака», так же как для «Динамо», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, если команда не выиграла трофей, то сезон не может быть назван успешным. Мне непонятен «Краснодар». Много хороших игроков, но, видимо, им нужно время — тренер Ивич-то новый. А состав интересный, причем как местные игроки, так и иностранцы.

— Согласитесь, что по своим возможностям «Зенит» — в другой лиге?

— Не согласен. И не понимаю, почему с ним никто не борется. Может быть, он лучше пользуется своими возможностями? У ЦСКА, «Локомотива», «Спартака», «Динамо» и «Краснодара» не настолько меньше бюджет, чем у «Зенита». Значит, клуб и тренер лучше работают. Вот ЦСКА сейчас провел хороший матч против «Зенита», мне понравился. Строгая, дисциплинированная игра была у армейцев.

— Владимир Федотов не побоялся посадить уже на три матча Хорхе Карраскаля.

— Мне Карраскаль нравится. По некоторым решениям там есть вопросы. Мне кажется, что ЦСКА может и в четыре защитника играть, продемонстрировать какую-то неожиданную схему для других команд. А они — не неожиданные.

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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