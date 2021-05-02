«Похоже, только мы старались». «Рубин» поздравил «Зенит», вспомнив статистику личных встреч
2 мая 2021, 23:39
«Рубин» поздравил «Зенит» чемпионством и напомнил о статистике личных встреч в нынешнем сезоне.
«Похоже, только мы старались. С чемпионством, «Зенит»!» — говорится в сообщении казанцев в Twitter.
Питерцы проиграли Рубина дважды в этом сезоне со счетом 1:2. Сегодня «Зенит», разгромив «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ, досрочно стал чемпионом России.
Похоже, только мы старались ???— «Рубин» Казань (@fcrk) May 2, 2021
С чемпионством, @zenit_spb! ?? pic.twitter.com/8OfphBM2Tz
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