Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Похоже, только мы старались». «Рубин» поздравил «Зенит», вспомнив статистику личных встреч

2 мая 2021, 23:39
Теги:

«Рубин» поздравил «Зенит» чемпионством и напомнил о статистике личных встреч в нынешнем сезоне.

«Похоже, только мы старались. С чемпионством, «Зенит»!» — говорится в сообщении казанцев в Twitter.

Питерцы проиграли Рубина дважды в этом сезоне со счетом 1:2. Сегодня «Зенит», разгромив «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ, досрочно стал чемпионом России.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дубль Месси принес «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Американца заставили смотреть шокирующее видео с изменой его девушки
Фото: обнаженная Рената Литвинова в сауне
NI предрек США катастрофу из-за попыток Байдена «грозить Путину»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры