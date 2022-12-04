Гендиректор «Зенита» Медведев: «Все разговоры о том, что Алип покинет клуб — фейк»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем защитника команды Нуралы Алипа.

«Скоро станет известно судьба Алипа в «Зените». Все разговоры о том, что он точно покинет клуб — фейк. Ждите официальную информацию», — цитирует Медведева Sport24.

Алип выступает за «Зенит» на правах аренды с февраля. Игрок перешел в питерский клуб из «Кайрата». В контракте есть опция выкупа игрока, соглашение рассчитано до конца декабря 2022 года.

22-летний казах в текущем сезоне принял участие в 8 играх за сине-бело-голубых во всех турнирах и не отличился результативными действиями.