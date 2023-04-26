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Сегодня, 12:52

Гендиректор «Спартака» Мележиков рассказал, насколько вырастет доход клуба от возвращения пива на стадионы

Микеле Антонов
Корреспондент
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Евгений Мележиков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

— Как я понимаю, противоборства уже нет, сейчас более-менее единая позиция, — сказал Мележиков «СЭ». — Вот Евгений Леннорович (президент ЦСКА Гинер — прим. «СЭ») точно объяснит.

— Насколько возвращение пива на стадионы повысит доходы конкретно «Спартака», как вы считаете?

— Несущественный доход. В бюджете клуба, думаю, это составит до 20 миллионов рублей максимум. Это при посещаемости от 10 тысяч человек. Но это создаст определенное подспорье по увеличению посещаемости матчей. Это то, о чем сегодня говорил Максим Львович Митрофанов, это один из инструментов, стимулов по созданию привлекательного продукта под названием «поход на стадион».

— Насколько клуб доволен сейчас посещаемостью?
— Мы не можем быть довольны посещаемостью. Мы сможем быть ей довольны, когда она будет равна 35 тысячам. Сейчас есть ряд факторов... В целом ситуация, которая вынуждает нас искать более нестандартные подходы к увеличению посещаемости. Все клубы сейчас над этим работают, кто-то более успешно, кто-то — менее, но мы все в одной лодке. Надеемся, что посещаемость увеличится. И она у нас, кстати, растет по сравнению со стартом второй части чемпионата — тогда было 6 тысяч, сейчас уже практически дошли до 8.

— Как оцените позицию «Спартака» в турнирной таблице РПЛ?
— Сейчас рано оценивать. Еще есть шесть туров.

В среду, 26 апреля в комитете Госдумы по физической культуре и спорту проходит обсуждение законопроекта о возвращении пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

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Евгений Мележиков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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