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Быстров — о трактовке эпизодов в штрафной: «Ни на Соболеве, ни на Малкоме судьи не должны были ставить пенальти»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказался о трактовке эпизодов в штрафной площади.

«Я не спорю, что было касание. Есть касание — падай. Соболев через секунду падает, и первой у него подкашивается левая нога, хотя касание было правой. Что он делает? Левую ногу первой подгибает, две ноги под себя — и падает. Естественно, хитрит, естественно, касание есть, и судья поставит пенальти. Но, опять же, такое только у нас в чемпионате, потому что судьи начали свистеть всю эту фигню. По мне, ни на Соболеве, ни на Малкоме судьи не должны ставить пенальти, потому что они — спорные. Ставьте те точки, которые есть.

Конечно, я так же уходил с поля и говорил: «Меня сбили, сто процентов», но я-то знаю, где меня сбивают, а где — нет, где я дорисовываю. По-моему, сейчас с ВАР нетрудно расценивать, где рисование происходит, а где — нет. Сначала они кричат про Дзюбу, в прошлом сезоне ему бьют по левой пятке, а вверх идет сначала правая. Кричали, что это чистый пенальти. Но, если разобраться, если тебе бьют в правую ногу, ты не можешь левую кверху поднимать и двумя ногами кверху падать. Как бы тебе больно ни было — стой на ногах. Получается, сейчас защитники обречены, они вообще не должны вступать в единоборства в штрафной», — сказал Быстров.

 
Александр Соболев. «Соболев и Зобнин дельфинчиками прыгают, а потом обижаются». Быстров — о главных событиях тура РПЛ

 

Александр Соболев
Владимир Быстров
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
6
3
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
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 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Спартак

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Александр Соболев

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