В «Спартаке» заявили, что все игроки получили паспорт болельщика

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что все игроки красно-белых получили карты болельщиков.

«Все из «Спартака» получили Fan ID. Но это, конечно, странное ощущение. Тебя считывают на въезде. Потом что-то еще проверяют. Какая-то ерунда получается с Fan ID полная. Это мое личное мнение и многих, с кем я общался в том числе из команды», — сказал Зеленов «СЭ».

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.