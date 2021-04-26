Гендиректор «Рубина»: «Слуцкий сказал ребятам, что они могут проиграть, но хотя бы не как в первом тайме»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал поражение команды в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Почему не получилось выиграть? Во-первых, не было у нас нескольких важных игроков в нападении. Во-вторых, ребята очень хотели победить в этом матче, понимали, что они находятся очень близко к зоне еврокубков. Поэтому необоснованно как-то прижались к воротам. Парни понимали всю важность игры, но нет большого опыта участия в подобных матчах. Особенно у молодых. В первом тайме команда была не похожа сама на себя, во втором, как-то, проснулись. Вопросов по судейству нет, все было вполне адекватно. Каких-то нареканий не было. Вот предыдущее судейство с Любимовым (матч 26-го тура «Рубин» — «Урал» (1:0), — прим. «СЭ») это было что-то. Этому человеку нельзя судить в премьер-лиге», — сказал Сайманов «СЭ».

Сайманов также рассказал, что Леонид Слуцкий говорил команде в перерыве.

«После первого тайма команда была немного унылой. Леонид Викторович Слуцкий какие-то правильные вещи подсказал по игре. Потом он сказал интересную фразу: «Мы можем проиграть, но давайте хотя бы не как в первом тайме». Ребята ему ответили: «Давайте, все-таки, постараемся выиграть». И знаете несмотря на поражение, после окончания матча, команда была в приподнятом настроении. Вот такие проигрыши сродни победе. Потому что переломили ход игры, парни вышли в хорошем настроении. Было ощущение, что мы победили», — добавил Сайманов.

После 27-го тура у «Рубина» прервалась серия из трех побед. «Краснодар» прервал серию из четырех матчей без побед (при трех поражениях). При этом это первая победа для Виктора Гончаренко на посту главного тренера «быков». «Рубин» занимает четвертое место в таблице. «Краснодар» — десятый.

(Артем Бухаев)