«Спартак» выиграл скучное дерби. ЦСКА ошибся с Оличем? «Зенит» возьмет титул в матче с «Локо»? Live «СЭ» в 18.00
12:00
Журналисты «СЭ» Максим Алланазаров, Артем Калинин и Игорь Рабинер обсуждают главные футбольные события за неделю. Начало эфира в 18.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— Стоило ли удалять Ахметова в первом тайме дерби?
— Это было самое скучное дерби за последние годы?
— Сможет ли «Спартак» зацепиться за Лигу чемпионов?
— Назначение Олича — ошибка ЦСКА?
— Станет ли для «Зенита» матч с «Локо» золотым?
— «Динамо» не повезло в матче с «Химками». Выведет ли Шварц команду в еврокубки?
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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