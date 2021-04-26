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«Спартак» выиграл скучное дерби. ЦСКА ошибся с Оличем? «Зенит» возьмет титул в матче с «Локо»? Live «СЭ» в 18.00

12:00
«Спартак» выиграл скучное дерби. ЦСКА ошибся с Оличем? Live «СЭ». Фото «СЭ»
«Спартак» выиграл скучное дерби. ЦСКА ошибся с Оличем? Live «СЭ». Фото «СЭ»
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Журналисты «СЭ» Максим Алланазаров, Артем Калинин и Игорь Рабинер обсуждают главные футбольные события за неделю. Начало эфира в 18.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Стоило ли удалять Ахметова в первом тайме дерби?

— Это было самое скучное дерби за последние годы?

— Сможет ли «Спартак» зацепиться за Лигу чемпионов?

— Назначение Олича — ошибка ЦСКА?

— Станет ли для «Зенита» матч с «Локо» золотым?

— «Динамо» не повезло в матче с «Химками». Выведет ли Шварц команду в еврокубки?

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры