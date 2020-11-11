Гендиректор «Рубина» Сайманов о возможном уходе Кашшаи: «Судейские скандалы не его вина»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию о возможном уходе Виктора Кашшаи с поста руководителя департамента судейства РФС.

— Не знаю, как это прокомментировать, — сказал Сайманов «СЭ». — Он только начал работать, еще разбирается в наших реалиях, а уже уходит. Для меня это новость.

— У нас почти в каждом туре происходит судейский скандал.

— Это не его вина, конечно. Проблема системы. Мы сейчас пытаемся ее изменить все вместе — в том числе и с помощью Кашшаи. Пока не знаю, как это комментировать. (Константин Колмаков)

По данным «СЭ», есть вероятность, что в конце 2020 года Виктор Кашшаи покинет пост руководителя департамента судейства РФС (ДС). Его может заменить как российский, так и иностранный специалист.