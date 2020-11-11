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Судейство

Сколько осталось работать Кашшаи? В 2021 году у судей будет новый руководитель

16:45
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», есть вероятность, что в конце 2020 года Виктор Кашшаи покинет пост руководителя департамента судейства РФС (ДС). Его может заменить как российский, так и иностранный специалист.

Кашшаи возглавил ДС в начале этого года. Свой последний матч в роли арбитра он провел 4 января, уже согласовав условия работы в России. Тогда он судил игру Кубка Саудовской Аравии «Аль-Адалх» — «Аль-Шола» (2:0).

Предположительно, договор с 45-летним венгром действует до конца сезона или до конца 2021 года. Вместе с ним из Венгрии приехал Дьердь Ринг, много лет входивший в его бригаду и ставший его заместителем в ДС. Кроме того, в этом сезоне ФС сотрудничает с бельгийцем Франком Де Блекере и немцем Вольфгангом Штарком (входят в экспертно-судейскую комиссию), а также англичанином Дэвидом Эллереем (советник генерального секретаря РФС). (Александр Бобров)

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