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Гендиректор «Рубина» - о Слуцком после матча со «Спартаком»: «Сказал ребятам: «Давайте быстрее, а то сейчас тренера потеряем»

23:15
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал комментарий после победы в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).

— Что случилось с Леонидом Викторовичем, он быстро уехал со стадиона? 

— Он сегодня сильно нервничал, это было видно. Он зашел в раздевалку, сел на скамейку совсем без сил. Я подошел, попросил у ребят кока-колы, говорю им: «Давайте быстрее, а то сейчас тренера потеряем».

— Как вам работа медиа клуба?

— Я благодарен ребятам, они работают не покладая рук. Слуцкий — человек с юмором, он еще и поет. Я таких давно не видел.

— Что по ситуации с Хвичей?

— Никаких денежных предложений у нас нет. Он один из самых ярких игроков чемпионата, но предложений конкретных пока нет, — сказал Сайманов.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Спартак» в Самаре встретится с «Крыльями Советов».

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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