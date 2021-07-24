Арбитр матча «Рубин» — «Спартак» Безбородов высказался о своей работе в игре
23:14
Главный арбитр встречи 1-го тура Тинькофф РПЛ Владислав Безбородов коротко оценил свою работу в этом матче.
— Могу поздравить вас с началом чемпионата. Удовлетворен ли я своей работой? Еще не было разбора, не могу ответить. Получу информацию от инспектора — и буду либо удовлетворен, либо нет, — сказал Безбородов.
В первом тайме Безбородов отменил гол «Спартака», зафиксировав нарушение.
В этой игре он показал 10 желтых карточке: 6 — казанцам и 4 — москвичам.
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