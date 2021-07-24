Главный арбитр встречи 1-го тура Тинькофф РПЛ Владислав Безбородов коротко оценил свою работу в этом матче.

— Могу поздравить вас с началом чемпионата. Удовлетворен ли я своей работой? Еще не было разбора, не могу ответить. Получу информацию от инспектора — и буду либо удовлетворен, либо нет, — сказал Безбородов.

В первом тайме Безбородов отменил гол «Спартака», зафиксировав нарушение.

В этой игре он показал 10 желтых карточке: 6 — казанцам и 4 — москвичам.