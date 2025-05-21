Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов опроверг информацию о переговорах с Личкой

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о том, что клуб ведет переговоры с чехом Марцелом Личкой о назначении главным тренером.

«Это не так. Переговоров не ведем. Виктор Гончаренко — главный тренер команды «Пари НН», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

В мае «Динамо» объявило об увольнении главного тренера команды Марцела Лички. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.

Виктор Ганчаренко работает в «Пари НН» с октября 2024 года. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.