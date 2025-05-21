В «Зените» подтвердили срыв перехода Вендела в «Ботафого»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил «СЭ» информацию о срыве перехода полузащитника Вендела в «Ботафого».

— Сообщается, что Вендел останется в «Зените». Трансферное соглашение с «Ботафого» расторгнуто. Так ли это?

— Так.

21 мая «СЭ» сообщил, что Вендел останется в «Зените».

В сезоне-2024/25 27-летний футболист провел за сине-бело-голубых 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 13 результативных передач. За санкт-петербургский клуб он выступает с октября 2020 года.