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Сегодня, 19:20

Асхабадзе о словах Абаскаля про поле: «Это слова слабого человека, который не умеет проигрывать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе после победы над «Спартаком» (2:0) в 13-м туре РПЛ ответил главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

— Вам нравится футбол, который показывает команда при Сергее Ташуеве?

— Сегодня мы показали, что даже на таком тяжелом поле «Факел» может играть в футбол. Аномальная погода, ливень, снегопад обрушились на город... Мы даже между собой шутили: туман был, снегопад тоже, что еще нужно, чтобы окончательно усложнить нам жизнь? Но мы справились с определенными вещами! Подготовили стадион, подготовили газон, который является не новым. Ребята поняли идеи главного тренера, слышат его, выполняют установку. Команда заслуживает пятерку с плюсом и за игру, и за результат! «Факелу» не в новинку рвать шаблоны. Это радует.

— А вот что сказал Гильермо Абаскаль после матча: «При таком состоянии поля, в таких условиях, «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате».

— Меня такие слова не коробят. Это все отговорки. Скажу даже больше: это слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может!

— При этом некоторые специалисты считают, что «Факелу» было легче приспособиться к такому газону.

— Хотел бы подчеркнуть. «Факел» не тренируется на этом поле! Никогда! Мы бережем это поле, понимаем специфику, ждем новый стадион. Выходим на этот газон только на игру — как и наш соперник. Мы даже предыгровую тренировку на нем не проводим.

— Следующий домашний матч «Факел» проведет 11 ноября. Сумеете ли привести поле в порядок к игре с ЦСКА?

— Мы подготовим поле. Все системы департамента подключены. Сегодняшнее состояние газона связано исключительно с погодной аномалией. Считаю, 11 ноября газон будет соответствовать приемлемому уровню.

Игроки &laquo;Факела&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. «Обыграли «Спартак» по всем статьям, старались комбинировать, а не навешивать». Асхабадзе о победе и словах Абаскаля

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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