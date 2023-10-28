Асхабадзе о словах Абаскаля про поле: «Это слова слабого человека, который не умеет проигрывать»
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе после победы над «Спартаком» (2:0) в 13-м туре РПЛ ответил главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.
— Вам нравится футбол, который показывает команда при Сергее Ташуеве?
— Сегодня мы показали, что даже на таком тяжелом поле «Факел» может играть в футбол. Аномальная погода, ливень, снегопад обрушились на город... Мы даже между собой шутили: туман был, снегопад тоже, что еще нужно, чтобы окончательно усложнить нам жизнь? Но мы справились с определенными вещами! Подготовили стадион, подготовили газон, который является не новым. Ребята поняли идеи главного тренера, слышат его, выполняют установку. Команда заслуживает пятерку с плюсом и за игру, и за результат! «Факелу» не в новинку рвать шаблоны. Это радует.
— А вот что сказал Гильермо Абаскаль после матча: «При таком состоянии поля, в таких условиях, «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате».
— Меня такие слова не коробят. Это все отговорки. Скажу даже больше: это слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может!
— При этом некоторые специалисты считают, что «Факелу» было легче приспособиться к такому газону.
— Хотел бы подчеркнуть. «Факел» не тренируется на этом поле! Никогда! Мы бережем это поле, понимаем специфику, ждем новый стадион. Выходим на этот газон только на игру — как и наш соперник. Мы даже предыгровую тренировку на нем не проводим.
— Следующий домашний матч «Факел» проведет 11 ноября. Сумеете ли привести поле в порядок к игре с ЦСКА?
— Мы подготовим поле. Все системы департамента подключены. Сегодняшнее состояние газона связано исключительно с погодной аномалией. Считаю, 11 ноября газон будет соответствовать приемлемому уровню.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
5
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1