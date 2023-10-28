Агент Вады рассказал, что футболисту пока не поступало предложений от других клубов

Футбольный агент Мануэль Родригес ответил на вопрос, был ли интерес к полузащитнику «Рубина» Валентину Ваде от других клубов.

«Пока предложений не было, ничего не знаю насчет этого, рано говорить, но посмотрим, как будут развиваться события», — приводит «РБ Спорт» слова Родригеса.

Вада перешел в «Рубин» в сентябре 2023 на правах свободного агента. 27-летний аргентинский футболист провел 6 матчей за казанскую команду в РПЛ, в которых отметился двумя голами.

Контракт Вады с «Рубином» рассчитан до июня 2025 года.