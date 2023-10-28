«Зенит» — «Ахмат»: Конате забил в пустые ворота

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате открыл счет на 24-й минуте матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» — 1:0.

Конате со своей половины убежал к воротам «Зенита», ушел от Родригао и Алипа и обыграл вышедшего из ворот голкипера сине-бело-голубых Дениса Адамова. Затем Мохамед убрал на замахе защитника Страхиню Эраковича и отправил мяч в пустые ворота.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».