Абаскаль: «При таком состоянии поля, наверное, «Факел» — лучшая команда в чемпионате»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру «Факела» (0:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

— Готовились ли вы к такой контратаке от «Факела»?

— Конечно! Естественно, мы готовились. Даже если ты подготовишь идеальный план... Представьте карту, ты подготовил план в одном месте, но на другой территории это не соответствует.

— Как оцените игру «Факела»?

— При таком состоянии поля, в таких условиях, наверное, лучшая команда в чемпионате. Два сильных, мощных форварда. Футболисты, которые хороши в борьбе. Видел «Факел» и в других играх, они были лучше, чем сегодня. Этот матч не для того, чтобы анализировать «Факел». Команда поменялась, новый тренер — болельщики присутствуют дома и в гостях. Это команда, которая может быть очень неудобной для соперников. Они могут показывать интересный футбол, но сегодня мы не можем говорить об этом.

«Спартак» в 13 матчах РПЛ набрал 20 очков. У красно-белых 6 побед, 2 ничьи и 5 поражений, а также отрицательная разность забитых и пропущенных мячей (18-20).