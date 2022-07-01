Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» рассказал о возможных рисках при создании нового турнира Кубка РПЛ.

«Что касается рисков изменения ландшафта российского футбола и опасений, что появление нового турнира якобы дисконтирует стоимость прав на чемпионат, — сказал Пивоваров «СЭ». — Этот аргумент не кажется ни логичным, ни созидательным. Начнем с того, что условия существования и развития российского футбола уже и так сильно изменились — причем без участия клубов. Мы отстранены от еврокубков (как минимум на один сезон), одновременно были сняты ковидные ограничения на посещение стадионов, исчезли трансляции ряда зарубежных лиг, сократилось число концертов иностранных звезд, фильмов в прокате и так далее. На все эти изменения нужно быстро реагировать. Согласитесь, когда появляется возможность развить футбольную отрасль, очень странно этим не воспользоваться и вместо этого искать причины ничего не делать. Вот поэтому мы ищем решения, которые позволят нам увеличить аудиторию, привлечь людей к трансляциям и посещению стадионов, заинтересовать молодое поколение. В конечном счете, от этого выиграют все участники и партнеры российского футбола в долгосрочной перспективе».

Пивоваров также отметил, что Кубок РПЛ сможет занять освободившиеся даты для новых турниров.

«Мы слышим также прямую речь руководителей о том, что надо использовать освободившиеся даты для новых турниров и форматов — Кубок Лиги идеально подходит для этой задачи. В любом случае аргумент про ландшафт футбола мы изучим, соответствующая подгруппа подготовит юридическое заключение по данному вопросу», — добавил Пивоваров.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кубок РПЛ может стартовать 26 июля. В общей сложности будет сыграно 77 матчей.