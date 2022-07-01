Александр Медведев рассказал, когда к «Зениту» присоединятся Куарежма да Силва и Мантуан
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что новички команды: голкипер Иван Куарежма да Силва и хавбек Густаво Мантуан прибудут в расположение команды 14-16 июля.
«Вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан прибудут в расположение «Зенита» между 14 и 16 июля. Дело не в количестве, что обменяли одного игрока на двух, а в качестве. Мы получили разностороннего футболиста, который играет не только в атаке, но он также выступал в защите, у нас уже есть [Алексей] Сутормин, который играет в защите и полузащите. Этот игрок обладает разнообразием, был и остается одним из самых талантливых игроков Бразилии, ему всего 21 год. С нетерпением ждем в Петербурге», — цитирует Медведева ТАСС.
Об аренде игроков из «Коринтианса» петербургский клуб объявил 29 июня. В бразильский клуб из «Зенита» ушел Юри Алберто также на правах аренды.
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4
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5
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7
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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