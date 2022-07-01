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Александр Медведев рассказал, когда к «Зениту» присоединятся Куарежма да Силва и Мантуан

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что новички команды: голкипер Иван Куарежма да Силва и хавбек Густаво Мантуан прибудут в расположение команды 14-16 июля.

«Вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан прибудут в расположение «Зенита» между 14 и 16 июля. Дело не в количестве, что обменяли одного игрока на двух, а в качестве. Мы получили разностороннего футболиста, который играет не только в атаке, но он также выступал в защите, у нас уже есть [Алексей] Сутормин, который играет в защите и полузащите. Этот игрок обладает разнообразием, был и остается одним из самых талантливых игроков Бразилии, ему всего 21 год. С нетерпением ждем в Петербурге», — цитирует Медведева ТАСС.

Об аренде игроков из «Коринтианса» петербургский клуб объявил 29 июня. В бразильский клуб из «Зенита» ушел Юри Алберто также на правах аренды.

Источник: https://tass.ru/sport/15100673
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Александр Медведев (руководитель)
Юри Алберто
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