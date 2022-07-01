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Пивоваров рассказал о плюсах Кубка РПЛ: «Оферты позволяют привлечь дополнительные деньги с рынка»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров назвал плюсы Кубка РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Павел Пивоваров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» рассказал о потенциальных преимуществах Кубка РПЛ.

«По финансированию, — сказал Пивоваров «СЭ». — У РПЛ уже есть альтернативные коммерческие предложения на несколько миллиардов рублей. Эти оферты позволяют обеспечить проведение турнира с финансовой точки зрения и привлечь в футбольную отрасль дополнительные деньги с рынка, тем самым дать заработать клубам и увеличить долю футбола в индустрии развлечений. Обсуждали и другие плюсы Кубка РПЛ: больше медиа и оффлайн контента для зрителей, свежий и понятный молодой аудитории формат, больше материала для СМИ и блогеров, ну и конечно, 77 игр топового уровня — это дополнительная площадка для спортивного прогресса молодых футболистов. Вся наша работа ведется с целью развития футбола и повышения к нему интереса в нашей стране. Мы очень рады, что новый руководитель РПЛ так активно включился в этот проект и дал обещание его максимально поддержать».

Матчи 1-го тура РПЛ сезона-2022/2023 пройдут 15-17 июля.

Роман Евгеньев (&laquo;Динамо&raquo;) и&nbsp;Александр Соболев (&laquo;Спартак&raquo;). «По всем направлениям большое продвижение. Степень готовности проекта высокая». Павел Пивоваров — о работе над созданием Кубка РПЛ

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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