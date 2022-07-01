Пивоваров рассказал о плюсах Кубка РПЛ: «Оферты позволяют привлечь дополнительные деньги с рынка»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» рассказал о потенциальных преимуществах Кубка РПЛ.
«По финансированию, — сказал Пивоваров «СЭ». — У РПЛ уже есть альтернативные коммерческие предложения на несколько миллиардов рублей. Эти оферты позволяют обеспечить проведение турнира с финансовой точки зрения и привлечь в футбольную отрасль дополнительные деньги с рынка, тем самым дать заработать клубам и увеличить долю футбола в индустрии развлечений. Обсуждали и другие плюсы Кубка РПЛ: больше медиа и оффлайн контента для зрителей, свежий и понятный молодой аудитории формат, больше материала для СМИ и блогеров, ну и конечно, 77 игр топового уровня — это дополнительная площадка для спортивного прогресса молодых футболистов. Вся наша работа ведется с целью развития футбола и повышения к нему интереса в нашей стране. Мы очень рады, что новый руководитель РПЛ так активно включился в этот проект и дал обещание его максимально поддержать».
Матчи 1-го тура РПЛ сезона-2022/2023 пройдут 15-17 июля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -