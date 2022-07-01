Пивоваров рассказал о плюсах Кубка РПЛ: «Оферты позволяют привлечь дополнительные деньги с рынка»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» рассказал о потенциальных преимуществах Кубка РПЛ.

«По финансированию, — сказал Пивоваров «СЭ». — У РПЛ уже есть альтернативные коммерческие предложения на несколько миллиардов рублей. Эти оферты позволяют обеспечить проведение турнира с финансовой точки зрения и привлечь в футбольную отрасль дополнительные деньги с рынка, тем самым дать заработать клубам и увеличить долю футбола в индустрии развлечений. Обсуждали и другие плюсы Кубка РПЛ: больше медиа и оффлайн контента для зрителей, свежий и понятный молодой аудитории формат, больше материала для СМИ и блогеров, ну и конечно, 77 игр топового уровня — это дополнительная площадка для спортивного прогресса молодых футболистов. Вся наша работа ведется с целью развития футбола и повышения к нему интереса в нашей стране. Мы очень рады, что новый руководитель РПЛ так активно включился в этот проект и дал обещание его максимально поддержать».

Матчи 1-го тура РПЛ сезона-2022/2023 пройдут 15-17 июля.