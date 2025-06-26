Футбол
26 июня, 21:50

Карпин — о 2DROTS: «Уровень команд второй лиги»

Микеле Антонов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после победы над 2DROTS (3:0) в матче в рамках турнира Media x Pro Cup 2025 оценил уровень соперника.

«Как бы оценил уровень 2DROTS? Уровень команд второй лиги», — сказал Карпин.

Победу бело-голубым принесли голы Ивана Лепского, Даниила Лесового и Ярослава Гладышева. После игры прошла серия буллиталити, в которой сильнее оказалась медийная команда. Таким образом, общий счет матча стал 3:1.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • tulupp

    Извини клиентов дурки я не понимаю, я понимаю конкреритку. Да и по возрасту я не сынок, я тут половине батя

    28.06.2025

  • lvb

    Чистить "Динамо" от "мусора"? Этт сильно. Мусоров чистить от мусора))). Гениально. Сынку, ты точно динамовский? Похоже ты глор, давно за "хехемона" топишь. БГГГ

    27.06.2025

  • lvb

    Сынок, ты не понял? Тогда с тобой и разговаривать не о чем))). Зачем мне образовывать нубов? Извини, я ошибся, посчитал что ты что-то знаешь за советский футбол. Покедова, бедолага,забудь). Твой уровень это Спирт)

    27.06.2025

  • bandradio

    Ну уровень медиа-команд виден по кубку России. Уже на клубах ФНЛ обычно спотыкаются.

    27.06.2025

  • tulupp

    че за бред ты мне написал?

    27.06.2025

  • ABF

    Идиотка...

    27.06.2025

  • lvb

    Сынку "тулупий", Спирт это то что надо посылать сразу, а не читать. Там бредни). "Где победы в Кубке Чемпионов? Почему только три Еврокубка?"(с) Я Вам чуток помогу). Типа вопросов по матчасти.)Далее только сами. Сколько лет клубы СССР участвовали в ЕК? А сколько времени сборная СССР участвовала в ЧМ и ЧЕ? Вы считайте, гуглите). И тогда Вы поймете.. что? Сами, сами..)

    27.06.2025

  • Спринт

    По книгам Аркадьева, Лобановского учились лучше и глубже понимать футбол, повышали свой тренерский уровень тысячи футбольных тренеров не только в СССР и в странах Соц.лагеря, но и по всему футбольному Миру. Такие советские тренера, как - Аокадьев, Якушин, Качалин, Маслов, Лобановский, Севидов, Ахалкаци, Николаев, Бесков, Садырин .. были в числе лучших футбольных тренеров на планете. По количеству занимающихся футболом от дворового уровня до профессионального (в % от населения страны) СССР уступал только Бразилии, превосходя все остальные футбольные страны. По количеству футбольных команд мастеров от класса "Б" до Высшей лиги, СССР уступал полько Британским островам с 5 странами, превосходя, собственно - Англию.

    27.06.2025

  • Садовник

    Задроты, ну и?

    27.06.2025

  • Динамов

    Потому, что руководство Динамо (Гафин и Пивоваров) - тоже биомусор. Потому и играть они предпочитают с подобными им самим.:frowning2:?

    27.06.2025

  • Динамов

    Спринт, все команды в РПЛ, кроме Зенита, в сравнении с нормальными чемпионатами (Англия, Испания, Италия, Германия) - это дворового уровня команды, укомплектованные всякой шVалью. Но ваш спич про советский футбол - глупость, ибо советский футбол тоже никогда ничего не выигрывал, ни ЛЧ ни ЧМ, а ЧЕ только в дааааалёком 1960.

    27.06.2025

  • Natalya Antropova

    Наши дети - цветы жизни, их дети: роботы-демократы, и с самого рождения - педофилы.

    27.06.2025

  • Спринт

    Сопливый то и советского хорошего футбола не видел .. а что то пыжесси .. на посмех

    27.06.2025

  • m_16

    А ещё у этих капиталистических мразей почему-то автомобили получается делать гораздо лучше, чем у нас. И много чего ещё. Зато у нас дети очень хорошие :)))

    27.06.2025

  • Natalya Antropova

    Вы забыли простую истину - капиталисты всегда будут играть в футбол лучше нас. Вбейте в гугл, найдёте 78 причин: Почему!

    27.06.2025

  • Николай

    Зачем вообще играть с этим биомусором?

    27.06.2025

  • Спринт

    По сравнению с командами советской 2-й лиги, это Динамо не тянет и на уровень дворовой команды.

    26.06.2025

  • Динамов

    По сути верно, 2я лига это типа околодворовые коллективы (ниже ФНЛ), но вот в чём загвоздка - почему ж тогда только 3-0, а не 13-0, Валерий?:question:Выходит, что футболисты Динамо, накупленные в клуб Гафиным и Пивоваровым, по своему игровому классу не так уж и далеко ушли от уровня 2й лиги? А коли так, то где ЧИСТКА СОСТАВА ДИНАМО ОТ МУSОРА, ВАЛЕРИЙ?!

    26.06.2025

    • Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал о разговоре с экс-тренером СКА Ротенбергом

    Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Сергеев в московском отеле? Возможно, он в Москве»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

