Карпин — о 2DROTS: «Уровень команд второй лиги»
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после победы над 2DROTS (3:0) в матче в рамках турнира Media x Pro Cup 2025 оценил уровень соперника.
«Как бы оценил уровень 2DROTS? Уровень команд второй лиги», — сказал Карпин.
Победу бело-голубым принесли голы Ивана Лепского, Даниила Лесового и Ярослава Гладышева. После игры прошла серия буллиталити, в которой сильнее оказалась медийная команда. Таким образом, общий счет матча стал 3:1.
