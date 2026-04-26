Пивоваров — о победе «Динамо» над «Сочи»: «Ощущения хорошие. Команда сделала вывод после последних игр»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями от матча бело-голубых против «Сочи» в 27-м туре РПЛ.

Игра прошла 26 апреля на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась победой «Динамо» со счетом 2:0.

— Ощущения — хорошие. Команда сделала вывод после последних игр. Сегодня наши футболисты провели хороший матч. Выход Майсторовича? Очень хорошо. Он восстановился и готов играть. На первых минутах получил небольшое повреждение после стыка, но там ничего серьезного.

— Как оцените итоги встречи с Дегтяревым?

— Комментировать нечего. Нам озвучили решение. Мнение клубов спросили, мы его выразили. Мы относимся нормально к происходящему. Будем формировать летнюю трансферную кампанию, исходя из лимита, — отметил Пивоваров.

«Динамо» набрало 38 очков и сохраняет восьмое место в турнирной таблице РПЛ. 1 мая бело-голубые на выезде сыграют с «Локомотивом».

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