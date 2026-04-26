«Зенит» — «Ахмат»: Соболев вывел питерцев вперед на 8-й минуте

«Зенит» открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России против «Ахмата» — 1:0.

На 8-й минуте отличился Александр Соболев, который головой отправил мяч в ворота соперника.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».