«Краснодар» на своем поле победил махачкалинское «Динамо»

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 27-го тура РПЛ — 2:1.

На 4-й минуте встречи мяч рикошетом после удара нападающего гостей Хазема Мастура залетел в ворота Станислава Агкацева, автогол был записан на защитника «быков» Диего Косты. На 29-й минуте счет сравнял полузащитник хозяев Никита Кривцов. Победный гол на 66-й минуте забил нападающий Джон Кордоба, замкнув головой подачу Джованни Гонсалеса.

На 36-й минуте капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян не реализовал пенальти, пробив в штангу.

«Краснодар» набрал 60 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» увеличили отрыв от «Зенита», занимающего вторую строчку, до 4 очков.

«Динамо» с 24 очками идет на 14-й строчке.

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«СЭ» вел онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 17:00. Краснодар (Краснодар)

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