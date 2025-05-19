Джикия: «Я остался верен своим принципам и тому, что такое «Спартак»

Защитник «Химок» Георгий Джикия поделился мыслями в преддверии матча со «Спартаком» в 30-м туре РПЛ.

Игра состоится 24 мая в Москве и начнется в 16.30 по местному времени.

«Мне бы хотелось, чтобы пришло много болельщиков. На «Спартак» сейчас много ходят», — приводит «РБ Спорт» слова Джикии.

Футболист не считает, что московские болельщики будут встречать его с негативом.

«Что касается моих убеждений и принципов после ухода из «Спартака», они таковыми и остались. И понятно, что не будем сейчас ворошить то, что было в трансферное окно. Я остался верен себе, своим принципам и тому, как изначально во мне зародили, что такое «Спартак», — добавил он.

Защитник выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 год, после чего на правах свободного агента присоединился к «Химкам». В составе красно-белых на счету игрока 215 матчей, в которых он отметился 5 голами и 11 результативными передачами.