В «Балтике» надеются, что Талалаев получит минимальную дисквалификацию за удаление в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов поделился с «СЭ» мнением об удалении главного тренера команды Андрея Талалаева в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

Талалаев был удален на 33-й минуте встречи. Согласно протоколу РПЛ, специалист получил первую желтую карточку за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра матча Кирилла Левникова, а второе — за оскорбительный жест в сторону резервного судьи Инала Танашева.

За несколько минут до этого эпизода «Балтика» осталась в меньшинстве: красную карточку получил нападающий Ираклий Манелов.

«Нарушение со стороны тренера было, но мы знаем, что Андрей Викторович — человек эмоциональный. А когда еще матч складывается непросто, с удалением игрока, то возникают подобного рода нарушения. Надеемся, что сроки дисквалификации будут минимальными», — сказал Измайлов «СЭ».

Талалаев может пропустить до 4 матчей РПЛ — по регламенту лиги использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов против официальных лиц матча наказывается дисквалификацией от 2 до 4 игр и штрафом до 500 тысяч рублей.