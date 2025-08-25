Гендиректор «Акрона» Клюшев о словах Дзюбы: «Думаю, что это не совсем корректная оценка. Футболисты бьются и набирают очки»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего клуба Артема Дзюбы об уровне состава тольяттинцев.

24 августа после поражения от ЦСКА (1:3) в 6-м туре Дзюба назвал состав «Акрона» одним из самых слабых в РПЛ.

«Слова Дзюбы о качестве состава команды? Футболисты бьются и набирают очки. Все молодцы, по самоотдаче вопросов нет. Думаю, что это не совсем корректная оценка. Задержка по трансферам связана с нашими финансовыми возможностями. Мы не самая богатая команда, частный клуб. В этом основной вопрос. Сейчас мы хотим приобрести первые номера наших шорт-листов, поэтому в этом и вопрос», — сказал Клюшев «СЭ».

«Акрон» с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.