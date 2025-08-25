Генеральный директор «Акрона» Клюшев: «Эмоции Дзюбы можно понять»

Генеральный директор футбольного клуба «Акрон» Константин Клюшев отреагировал на обращение форварда Артема Дзюбы в адрес руководства клуба после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 6-го тура РПЛ.

«Эмоции Артема можно понять. Он переживает за результат матча с ЦСКА, который однозначно мог сложиться удачнее для «Акрона». Что касается усиления состава, то наш спортивный отдел находится в непрекращающемся переговорном процессе с потенциальными новичками и их представителями. Клуб не имеет права ошибаться в трансферах, иногда селекционная работа требует большего времени», — цитирует РИА Новости Клюшева.

«Акрон» с 6 очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Тольятти 31 августа примет на своем поле «Балтику».