Дзюба обратился к руководству «Акрона» после поражения от ЦСКА

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России.

Игра прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. Единственный гол «Акрона» забил Дзюба.

«Легковесные пенальти. ЦСКА — хорошая команда. Очень рад, что у нас много дублеров. Обращусь к руководству: помогите команде. Где усиление? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь? Тяжело играть, когда против такого ЦСКА у нас выходят 17-летние, 18- летние. Чем больше проигрываешь, тем меньше хочется продолжать. Главное, чтобы ребята вокруг меня становились лучше», — сказал форвард.

«Акрон» с 6 очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Тольятти 31 августа примет на своем поле «Балтику».