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Сегодня, 15:25

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров заявил, что в команде рады выступлению Шиманьского за сборную Польши

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал выступление экс-полузащитника команды Дамиана Шиманьского на чемпионате мира-2022 в Катаре за сборную Польши.

«Мы смотрим чемпионат мира и следим за всеми тенденциями в мировом футболе. Не будем говорить о нем, как про бывшего футболиста. Мы рады за него, если он выступает, не более того», — цитирует Айдамирова Metaratings.ru.

27-летний поляк выступал за «Ахмат» с 2019 по 2020 год. За это время он сыграл 13 матчей за грозненцев и не отличился результативными действиями

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Польши по итогам групповой стадии вышла в плей-офф мирового первенства. Команда встретится в 1/8 финала турнира с французами 4 декабря, начало — 18.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/aydamirov-zayavil-chto-v-akhmate-rady-vystupleniyu-shimanskogo-za-sbornuyu-polshi-na-chm-2022-1429467/
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Польши по футболу
ФК Ахмат
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Спартак – Урал
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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