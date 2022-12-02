РФС оштрафовал «Торпедо» за нарушение сроков регистрации договоров с посредниками
Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что «Торпедо» оштрафовано за нарушение сроков регистрации договоров с посредниками.
Решение было принято по итогам заседания комиссии РФС по работе с посредниками. Московский клуб получил штраф в размере 50 тысяч рублей.
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров сезона-2022/23.
Источник: https://rfs.ru/news/217248
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|1
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|
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|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
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|8
|1
|8
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|25
|
8
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|17
|7
|4
|6
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|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
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|25
|
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|17
|6
|3
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|
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|5
|5
|7
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|
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|5
|4
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|19
|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
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|16-36
|12
|
16
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|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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