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Агент Кофрие: «Он в аренде до конца июня, а там посмотрим. Могу сказать, что во Франции у него все отлично»

Алина Савинова
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Давид Ласарацина, агент защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Вернется ли Макс в «Спартак»? Не имею ни малейшего понятия. Он в аренде до конца июня, а там посмотрим. У него еще три года контракта со «Спартаком», так что время покажет. Могу сказать, что во Франции у него все отлично», — приводит «РБ Спорт» слова Ласарацина.

25-летний бельгийский защитник Максимилиано Кофрие был отдан в аренду в «Клермон», где он будет выступать до конца июня 2023 года. В текущем сезоне футболист провел 9 матчей за французский клуб и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кофрие в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kofrie-u-maksa-vse-otlichno-vo-frantsii-v-iyune-budem-dumat-o-budushhem/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
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