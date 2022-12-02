Агент Кофрие: «Он в аренде до конца июня, а там посмотрим. Могу сказать, что во Франции у него все отлично»

Давид Ласарацина, агент защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Вернется ли Макс в «Спартак»? Не имею ни малейшего понятия. Он в аренде до конца июня, а там посмотрим. У него еще три года контракта со «Спартаком», так что время покажет. Могу сказать, что во Франции у него все отлично», — приводит «РБ Спорт» слова Ласарацина.

25-летний бельгийский защитник Максимилиано Кофрие был отдан в аренду в «Клермон», где он будет выступать до конца июня 2023 года. В текущем сезоне футболист провел 9 матчей за французский клуб и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кофрие в 1,2 миллиона евро.