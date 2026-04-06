Гендиректор «Ахмата» Айдамиров об удалении Силвы: «Он не наносил акцентированного удара, злого умысла не было»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» удаление полузащитника команды Исмаэля Силвы в матче 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).
Футболист получил красную карточку на 90+3-й минуте встречи за то, что ударил локтем форварда «быков» Хуана Боселли.
«Арбитр принял такое решение, а ВАР не вмешался. Как мне кажется, Силва не наносил акцентированного удара, злого умысла не было. Он пытался локтем толкнуть соперника в плечо, но рука соскользнула и попала в лицо. Нарушение было. Но в другой игре, не буду называть, в какой именно, футболисту разбивают лицо, а арбитр дает желтую. В этом матче дают сразу красную карточку. Сейчас ждем все материалы, может быть, обратимся в ЭСК», — сказал Айдамиров «СЭ».
«Ахмат» после 23-го тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
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|0-0
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4
|Спартак
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0-0
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6
|Балтика
|0
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|0-0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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|0
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|0-0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
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|0
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|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -