Гендиректор «Ахмата» Айдамиров об удалении Силвы: «Он не наносил акцентированного удара, злого умысла не было»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» удаление полузащитника команды Исмаэля Силвы в матче 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Футболист получил красную карточку на 90+3-й минуте встречи за то, что ударил локтем форварда «быков» Хуана Боселли.

«Арбитр принял такое решение, а ВАР не вмешался. Как мне кажется, Силва не наносил акцентированного удара, злого умысла не было. Он пытался локтем толкнуть соперника в плечо, но рука соскользнула и попала в лицо. Нарушение было. Но в другой игре, не буду называть, в какой именно, футболисту разбивают лицо, а арбитр дает желтую. В этом матче дают сразу красную карточку. Сейчас ждем все материалы, может быть, обратимся в ЭСК», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» после 23-го тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками.